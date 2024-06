Giornata diocesana degli oratori e Coppa Campioni Aia. le variazioni al traffico e alla sosta

Arezzo, 18 giugno 2024 – Mercoledì 19 giugno, in occasione della Giornata diocesana degli oratori, dalle 10:30 alle 11:30, per il tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti al corteo, è sospesa la circolazione in via Ricasoli (partenza), piazza Madonna del Conforto, via dei Pileati, corso Italia, via Francesco Crispi, sottopassaggio pedonale che adduce al parco Sandro Pertini (arrivo).

Venerdì 21 giugno, dalle 14 alle 4 del giorno successivo, in occasione della “Cena di gala X edizione della Coppa Campioni AIA, è istituito il divieto di sosta con rimozione dei veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga, in via Ricasoli nel tratto compreso tra piazza Lando Landucci e viale B. Buozzi, piazza del Duomo, piazza della Libertà.

Dalle 16 di venerdì 21 alle 4 di sabato 22 è istituito il divieto di transito dei veicoli in via Ricasoli (tratto compreso tra piazza Lando Landucci e viale B. Buozzi), piazza del Duomo, piazza della Libertà. Negli stessi orari, la circolazione veicolare nelle strade limitrofe, subisce le seguenti modifiche: dall'accesso video-controllato di via di San Clemente è consentito il solo traffico locale; in viale B. Buozzi è istituito il divieto di accesso dei veicoli provenienti da via A. da Sangallo/via Gamurrini in direzione di via Ricasoli ad eccezione degli utenti che si devono recare presso gli uffici della società Arezzo Multiservizi, dei residenti in loco e nelle strade a monte di via San Lorenzo e che, giunti all'altezza dell'intersezione con via dei Palagi, hanno l'obbligo di svoltare a sinistra; nel tratto di viale B. Buozzi compreso tra via Ricasoli e via de' Palagi è istituito il senso unico di circolazione in detta direzione di marcia; è sospesa la disciplina di Z.T.L. di tipo “B” nelle strade raggiungibili dal varco video controllato di via Montetini; i veicoli in transito su piazza del Murello, giunti all'intersezione con via Ricasoli hanno l'obbligo di proseguire la marcia a diritto o di svoltare a sinistra; i veicoli provenienti da piazza Madonna del Conforto giunti all'intersezione con viale B. Buozzi hanno l'obbligo di svoltare a destra.