Giornata dell’acqua Oggi c’è la ciclo-gita nella valle del Castro

Il bisogno di avere a disposizione la risorsa, ma anche di difendersi dalla sua furia. Si snoda tra le soluzioni per soddisfare queste necessità l’interessante percorso studiato da Fiab Arezzo per festeggiare la giornata mondiale dell’acqua. Anticipata di qualche giorno, rispetto alla data del 22 marzo, istituita dalle Nazioni Unite, la ciclo-escursione porterà i partecipanti attraverso l’alta valle del Castro e il torrente Bicchieraia. Per i fan delle due ruote, l’appuntamento è per stamani alle 9.30 nel piazzale della stazione ferroviaria di Arezzo.