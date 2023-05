Giornata della legalità Domani l’evento

Per la giornata della legalità uno spettacolo per commemorare la strage di Capaci e via d’Amelio: i protagonisti sono i bambini scuole castiglionesi. "Noi siamo il mondo la legalità ha una sola voce": sotto questo slogan si svolgerà l’edizione 2023 del festival della Rinascita, in programma stasera, alle 20.30 in piazza del Municipio. A organizzare l’iniziativa è l’istituto "Città di Castiglion Fiorentino" che porterà in scena lo spettacolo teatrale "Noi siamo il mondo. La legalità ha una una sola voce". Una pièce ideata per la Giornata della Legalità e sui diritti violati.