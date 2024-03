"Giornata del Socio". Enpa oggi in piazza per gli animali Oggi torna la "Giornata del Socio" Enpa, con volontari in 120 piazze italiane per sensibilizzare sull'importanza della tutela degli animali e accogliere nuovi soci. Appuntamento ad Arezzo in piazza San Jacopo per il tesseramento 2024.