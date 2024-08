Giornata del gatto. Carelttini lancia l’appello contro gli abbandoni

Ieri in occasione della Giornata internazionale del gatto, è arrivato l’appello dell’assessore Giovanna Carlettini contro gli abbandoni estivi. "Una doppia circostanza e un appello: l’8 agosto è sia la festa internazionale del gatto sia la giornata in cui entriamo nel cuore delle vacanze estive- ha detto l’ssessore del Comune Giovanna Carlettini - La ricorrenza, dunque, non è solo l’omaggio a uno dei più familiari amici a quattro zampe che abita assieme a tantissime persone ma anche l’occasione per sensibilizzare sul tema dell’abbandono".