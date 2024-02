Giornata al Marcelli per conoscere il fenomeno del cyberbullismo

Nella giornata del "Safer Internet Day" Foiano sceglie di dedicare una giornata al tema della lotta al cyberbullismo, in ogni sua forma. L’iniziativa è stata voluta dal gruppo Psicologi di Confcommercio Firenze-Arezzo e si è tenuta nelle aule dell’istituto omnicomprensivo "Guido Marcelli" di Foiano della Chiana, in collaborazione con l’istituto e con il supporto del Comune di Foiano della Chiana e del Valdichiana Village. "È stata un’occasione per conoscere meglio il fenomeno del cyberbullismo e dei cybercrime in generale e le loro ripercussioni nel sociale per riflettere su quali possano essere gli strumenti per impedire che comportamenti violenti e di prevaricazione continuino ad accadere – ha spiegato la presidente del gruppo psicologi Elisa Marcheselli - da anni con il gruppo psicologici Confcommercio siamo impegnati in azioni di sensibilizzazione e informazione, per aiutare a diffondere un uso consapevole del web". All’incontro ha preso parte ance il vicesindaco del comune di Foiano Jacopo Franci, il dirigente scolastico dell’Istituto Marcelli Anna Bernardini, il direttore del Valdichiana Village Riccardo Lucchetti. "Questi progetti mirano a sensibilizzare sul problema, educare giovani e adulti sui rischi del cyberbullismo e fornire strumenti per riconoscerlo, prevenirlo e contrastarlo", conferma il dirigente scolastico Bernardini. Ragazzi e ragazze hanno presentato progetti, elaborati per approfondire il tema, insieme a cortometraggi e dimostrazioni. "Si tratta di temi sui quali ciascuno di noi, genitori, studenti, educatori in primis, ma anche sistema economico/produttivo, è chiamato a fare la propria parte" gli fa eco il direttore di Valdichiana Village Lucchetti. "Il contest degli elaborati dei ragazzi è un primo importante e positivo messaggio di riflessione e sensibilizzazione che riteniamo meritevole di visibilità e veicolazione anche nell’agorà di Valdichiana Village".