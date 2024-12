"Giornata al fiume". In mostra le opere di sette artisti

E’stata inaugurata "Giornata al fiume", la mostra di sette artisti patrocinata dal Comune di San Giovanni Valdarno. L’esposizione fissa anche l’apertura di Ops! uno spazio no-profit composto da uno studio dedicato alla ricerca e alla produzione e un luogo espositivo nel centro di San Giovanni. L’esposizione è una collettiva di sette artisti in cui ognuno espone un’opera da cui si genera una connessione disinvolta e dialogica con gli altri lavori. Luca Ceccherini, Leonardo Devito, Gabriele Ermini, Giovanni Bonechi, Carlos Casuso, Lorenzo Ermini, Jacopo Naccarato sono i protagonisti dell’esposizione patrocinata dal Comune di San Giovanni Valdarno che resterà aperta e visitabile fino al 15 dicembre su appuntamento. "Giornata al fiume – spiegano gli organizzatori – è un progetto nato spontaneamente da una combriccola di sette artisti. La mostra è caratterizzata da una leggerezza d’intenti, tutto nasce da una giornata di chiacchiere tra degli amici. All’interno dell’esposizione la pittura e la scultura assumono varie declinazioni, accomunate dall’interesse per la figurazione che è al centro della ricerca di ogni artista". Alla mostra è affiancata la stampa di una raccolta di disegni inediti, in tiratura limitata di 50 copie numerate e firmate. Con sede nel centro storico di San Giovanni in via Mazzini 27, Ops! si propone di promuovere l’arte.