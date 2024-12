Giorgio Vasari e la Natività a San Giovanni

Giorgio Vasari e la Natività. La pittura di lumi al tempo del duca Cosimo I è il titolo di una piccola, ma interessante mostra allestita all’interno del bellissimo Museo delle Terre Nuove a San Giovanni Valdarno e visitabile fino al 12 gennaio. Curata da Alessandra Baroni e da Valentina Zucchi, la mostra si collega per alcuni aspetti a quella aretina il Teatro delle Virtù, diventandone un’appendice importante. Due opere prestate dalla Galleria Borghese di Roma sottolineano il legame tra Vasari e Cosimo I, che nell’esposizione valdarnese è presente con un bellissimo ritratto eseguito da Alessandro Allori intorno al 1560. Dal momento in cui Vasari è entrato a corte, nel 1554, fino alla morte, per entrambi avvenuta nel 1574, tra il granduca e l’artista è nato un sodalizio che ha portato ad affrontare grandi imprese, bene "narrate" nella mostra aretina. La seconda opera è la Natività eseguita da Vasari per il cardinale Giovanni Salviati, zio di Cosimo, nonché fratello della madre, nel 1546. Dopo otto anni da quella apprezzatissima di Camaldoli, Vasari torna sul tema della "Natività con molte figure sendo una notte".

Liletta Fornasari