Giordano Cerofolini confermato alla guida degli edili di Confartigianato

Arezzo, 12 febbraio 2024 – Giordano Cerofolini è stato riconfermato Presidente provinciale di Confartigianato Edilizia.

“Ci lasciamo alle spalle un triennio molto intenso che ci ha visto protagonisti dell'economia italiana e del nostro territorio”, ha sottolineato il neo eletto Giordano Cerofolini.” Allo stesso tempo il nostro lavoro è stato continuamente messo a rischio da un vortice normativo che non si è mai fermato.

Potevamo perdere la bussola, ma grazie al contributo di Confartigianato abbiamo fatto sentire la nostra voce, siamo riusciti a mettere le nostre esigenze al primo posto”.

Il 2022 è stato l'anno della stipula del CCNL Edilizia, il 2023 quello dell'osservatorio delle casse edili, quello del nuovo codice degli appalti, “come Confartigianato siamo sempre stati presenti, contribuendo in maniera attiva nella formazione di documenti fondamentali per la nostra crescita”, ha aggiunto Cerofolini.

“In futuro – spiega il presidente – dobbiamo ancor più far sentire forte la nostra rappresentanza attraverso un consiglio direttivo determinato che continui, come in passato, ad essere parte attiva nelle battaglie sindacali del nostro settore”.

Per gli edili di Confartigianato nei prossimi anni si apriranno scenari nuovi, da conquistare e da consolidare soprattutto dopo la conclusione del periodo più promettente dei bonus. “Continueremo ad essere in prima linea, mettendo a disposizione l'enorme bagaglio di esperienza fondamentale per cambiare il volto del nostro territorio, per vivere da protagonisti la sfida della transizione ecologica che deve vedere al centro, nei prossimi anni, l'enorme patrimonio edilizio della nostra provincia”, commenta Cerofolini.

“Il mondo dell'artigianato in edilizia ha il peso di oltre l'80% sul totale delle imprese, ma nonostante ciò facciamo ancora fatica a far sentire quel peso di rappresentanza nei confronti di altre Confederazioni e per questo motivo uno dei nostri principali obiettivi per i prossimi anni sarà quello di determinare in maniera decisa il nostro ruolo e il nostro peso nei principali tavoli del settore”, sottolinea Cerofolini.

A fine 2024 inizieranno i lavori di concertazione tra parti datoriali e organizzazioni sindacali in merito al rinnovo del Contratto Nazionale delle Costruzioni. “Ci aspetta quindi un lavoro impegnativo e lo porteremo a termine con il supporto di tutte le imprese di Confartigianato che come sempre saranno in prima linea per far sentire la propria voce” Durante l’Assemblea Claudio Luzzi e Franco Testerini sono stati eletti alla vice Presidenza.

Faranno parte del Consiglio Direttivo Mauro Rossi, Paolo Meloni, Ramadan Ziberi, Elfo Guerrini, Francesco Cardamone, Massimo Fabbri e Francesco Debolini. Elena Bucefari coordinerà la categoria.