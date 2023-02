Gioele Dix e Cardinali con il vento di Buzzati

Con le parole e i racconti di Buzzati, si alza il sipario su un martedì sera a teatro. Sesto appuntamento con la Stagione organizzata dal Comune di Sansepolcro e da Fondazione Toscana Spettacolo. Questa sera martedì 14 febbraio alle 21 il palcoscenico del Dante avrà per protagonisti Gioele Dix e Valentina Cardinali, che portano in scena "La corsa dietro il vento", commedia dedicata al celebre scrittore Dino Buzzati.

Lo spettacolo nasce infatti dal desiderio di dare forma teatrale alla prosa immaginifica di Buzzati, attingendo dal ricco forziere dei suoi racconti. Gioele Dix compone così un variegato e affettuoso mosaico di personaggi e vicende umane, strabilianti e comuni al tempo stesso, nelle quali ogni spettatore potrà ritrovare tracce di sé: relazioni, esperienze, sentimenti, sogni e fantasie, anche le più segrete e inconfessabili. "La corsa dietro il vento" celebra così l’incanto del mondo.

Nel 2022 sono stati celebrati i 50 anni dalla morte di Dino Buzzati, il grande scrittore bellunese che Gioele Dix ama fin dall’adolescenza e di cui ha da non molto realizzato per Audible gli audiolibri delle opere più importanti, fra le quali "Il deserto dei tartari" e "Un amore".

Seguendo il cuore e la memoria, l’attore milanese dedica così il nuovo spettacolo "La corsa dietro il vento" proprio a Dino Buzzati. Dix sarà sul palco insieme all’attrice cortonese Valentina Cardinali.

Scrittore, giornalista, pittore, talento multiforme, Dino Buzzati è stato soprattutto un fine scrutatore d’anime. E la sua scrittura, insieme realistica e fantastica, corre al punto, ma non trascura mai l’eterna sospensione che caratterizza la nostra esistenza. Da appassionato conoscitore dei suoi scritti, Gioele Dix trae spunto da alcuni racconti, o parte di essi, per disegnare con fine ironia il complicato labirinto di desideri e fallimenti al quale siamo tutti destinati.

La corsa dietro il vento è un progetto drammaturgico recitato e sentito con intensità e divertimento, che intreccia letteratura ed esperienza di vita. Attraverso Buzzati, Gioele Dix parla anche dei propri gusti, delle proprie inquietudini e delle proprie comiche insofferenze. Come gli enigmatici protagonisti di un racconto buzzatiano, sul palco Gioele Dix e Valentina Cardinali fanno da guida al pubblico in un inedito viaggio teatrale, in equilibrio fra ombre e attese, illuminazioni e misteri, illusioni e risate.

La stagione del Dante prosegue il 9 marzo con Lella Costa e Elia Schilton, finale il 22 marzo con Lino Musella e Paolo Mazzarelli.

A.B.