Giochi e regali in dono ai bambini. Un Natale di solidarietà e amicizia. L’idea dell’azienda di Montevarchi

"Un gesto di solidarietà collettiva per regalare gioia e speranza alle famiglie più fragili del territorio". E’ il significato del progetto "Il Natale dei Sogni" nato da un’idea dell’azienda montevarchina Skynet Technology S.p.A. e realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Montevarchi e alcuni partner locali e nazionali. Ieri la presentazione ufficiale in Palazzo del Podestà di un’iniziativa di forte sensibilità che prevede la distribuzione di box natalizie con giochi e regali per i bambini, un libro, una stella di Natale, un dolce tipico della tradizione e un cesto di generi alimentari. A preparare i pacchi saranno i proprio i dipendenti di Skynet durante l’orario di lavoro, condividendo il valore e la portata di contribuire al benessere del comprensorio, come ha spiegato il Ceo dell’azienda Massimiliano Molese: "Coinvolgere i nostri lavoratori donando anche il loro tempo per confezionare i doni raccolti, ha permesso a tutti di capire che insieme, con piccoli gesti, si possono creare grandi risultati. È per questo che sono ancora più fiero e grato della disponibilità immediata dimostrata da tutte le aziende che hanno risposto con il cuore e le azioni concrete". Una lista corposa di enti e imprese che comprende Banca Valdarno Credito Cooperativo, Bonci Pasticceria, Eurospin Tirrenica, Fondazione Giovanni Paolo II, La Zecca tipografia, Maddii Fiori, MAF, Toys, Trenti Vivai, Trotula, e Andrea Bonati.

"Lo scopo del nostro Istituto di credito e del Gruppo BCC Iccrea – ha sottolineato il presidente di Banca Valdarno Gianfranco Donato - è di essere motore bancario del cambiamento sostenibile e socialmente inclusivo, promuovendo un impatto sociale positivo e una transizione ecologica che non lasci indietro nessuno. Questo progetto sostiene le nostre comunità, con lo sguardo rivolto ai più piccoli, in un periodo che ci richiama all’attenzione verso i bimbi specie quelli che per vari motivi rischiano di restare indietro" . Inclusività, rispetto e sostegno al prossimo, dunque, sono i cardini della progettualità e lo ha ribadito il sindaco Silvia Chiassai Martini, rilevando come la sinergia tra realtà del territorio possa portare un sorriso a tante famiglie: "Vogliamo un Natale fatto di magia, emozioni e calore da trasmettere a tutti, in particolare ai più piccoli, ma con l’intento di non dimenticare nessuno. Un risultato possibile - ha concluso - attraverso un gesto, un impegno a più mani, fatto con il cuore per cercare di far vivere, soprattutto a quanti si trovano in situazioni di difficoltà, il senso più profondo della festa". L’emblema visivo della mobilitazione corale sarà un grande abete decorato, illuminato e sistemato in Piazza Umberto I.