Gianni Maggini, un giorno di relax finito in tragedia: morto in moto, gravissima la moglie

Cesenatico (Forlì-Cesena), 28 maggio 2023 – Una gita fuori porta che si è trasformata in tragedia per una coppia di motociclisti aretini, che ieri si trovavano in Riviera per una giornata di relax. Viaggiavano su una moto di grossa cilindrata sulla statale adriatica in direzione Ravenna, quando a Cesenatico, il conducente Gianni Maggini di 52 anni ha perso il controllo del veicolo e, sbandando, è finito contro il guardrail.

Per lui non c’è stato niente da fare. Lo schianto è stato terribile, e ogni tentativo di rianimazione da parte dei sanitari del 118 che si sono adoperati per fare un massaggio cardiaco all’uomo steso a terra, si è rilevato inutile. La moglie di 49 anni era cosciente dopo l’impatto con il guardrail ma è stata trasportata con l’elisoccorso all’ospedale Bufalini di Cesena in gravi condizioni con codice rosso, ed è stata ricoverata in prognosi riservata. Erano le 11.30 quando è avvenuto l’incidente.

I due coniugi viaggiavano sul loro motociclo con due grosse borse laterali ai fianchi all’altezza dell’azienda Faro, poco prima del Cavalcavia di Cesenatico. All’altezza dello schianto era posizionato un cartello di controllo della velocità elettronica. Sul posto sono intervenuti il 118, la polizia stradale, i carabinieri di Cesenatico e la polizia locale. La viabilità sulla statale Adriatica è stata interrotta in entrambi i sensi di marcia per 3 ore e la strada è ritornata percorribile alle 15. I due coniugi, sposati da anni e senza figli, avevano la passione per la moto e si mettevano spesso in viaggio nel weekend. Il motociclista che ha perso la vita era titolare di un’azienda di vivai la Eden Garden, mentre la moglie, una podista molto conosciuta ad Arezzo, lavora in un’azienda orafa.

La notizia è immediatamente rimbalzata ad Arezzo, dove marito e moglie vivevano nella frazione di Puglia, alla periferia nord della città, non lontano dalla strada provinciale della Catona in cui si trova l’Eden Garden, l’attività per la quale nell’ambiente dei vivai e degli appassionati di fiori e giardini lo conoscevano tutti o quasi. Sui profili social sono spuntati i primi messaggi di cordoglio degli amici.