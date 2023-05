Gianni Maggini, morto in moto davanti alla moglie. Grave la donna

Arezzo, 27 maggio 2023 – Arezzo è in lutto per la morte di Gianni Maggini, 51 anni, deceduto in un incidente stradale mentre era in sella alla sua moto con la moglie. La donna, che era sul sedile del passeggero, è adesso grave all’ospedale “Bufalini” di Cesena.

E’ accaduto nel primo pomeriggio di sabato 27 maggio sulla Statale Adriatica all’altezza di Cesenatico. La coppia stava viaggiando in moto verso Rimini. La polizia stradale cerca ora di ricostruire che cosa sia accaduto. Maggini avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote.

La coppia è finita a terra. Un impatto molto violento. Drammatica la scena che si è presentata ai primi automobilisti di passaggio, che hanno dato l’allarme al 118, mentre intanto sul luogo dell’incidente arrivavano la stessa Stradale e il personale Anas.

Ogni tentativo di rianimazione dell’uomo è stato vano. La donna è stata invece trasferita d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena. E’ in gravi condizioni. Per il trasferimento della donna è intervenuto un elicottero.

La notizia si è rapidamente diffusa in città. Profondo il cordoglio per la morte di Maggini. L’uomo era molto conosciuto perché titolare di una ditta, la Eden Garden di Arezzo, che progetta e realizza giardini.