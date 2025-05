Nuove aree per veicoli elettrici. Il paese avrà altre otto colonnine. Le zone dove verranno installate

Otto nuove aree per la ricarica dei veicoli elettrici a Terranuova Bracciolini. La giunta Chienni ha approvato nei giorni scorsi il piano per l’installazione delle colonnine. La transizione energetica fa quindi un deciso passo avanti anche nella cittadina valdarnese e nella seduta del 3 aprile scorso l’amministrazione comunale ha dato il via libera alla localizzazione e alla quantità delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici da installare sul suolo pubblico, in linea con il regolamento comunale approvato lo scorso anno. Il provvedimento dà quindi attuazione a quanto previsto per l’installazione e la gestione delle colonnine, attribuendo all’esecutivo il compito di definire il numero e l’ubicazione dei dispositivi. Otto le aree individuate, distribuite in punti strategici della città per rispondere alla crescente domanda di mobilità sostenibile: l’area Mc Donald’s, in località Le Coste, un punto strategico e ad alta densità di traffico, dove sarà possibile collocare un massimo di due colonnine per quattro postazioni di ricarica; il viale Europa, presso il Parco Pubblico Attrezzato "Tiziano Terzani", con una colonnina per due postazioni; piazzale San Francesco, dove sono previste due colonnine per quattro postazioni; il parcheggio Prospero Prosperi con due colonnine per quattro postazioni; via Montegrappa, dove troverà posto una colonnina per due postazioni; via Poggilupi, nell’area adiacente al magazzino della Provincia di Arezzo con due colonnine per quattro postazioni; piazza Coralli, dove insiste l’area sportiva, con due colonnine per quattro postazioni e infine via Don Lorenzo Milani, dove sarà possibile utilizzare una colonnina per due postazioni. Particolare attenzione è stata riservata alla zona del Mc Donald’s, per la quale è già pervenuta agli uffici comunali una proposta formale di installazione da parte di una società, presentata nel luglio 2024. La richiesta è in linea con le recenti disposizioni che, nell’ambito del Pnnr, semplificano le procedure autorizzative per progetti finanziati e non soggetti a particolari vincoli. La società in questione, infatti, è risultata aggiudicataria di un finanziamento pubblico nell’ambito della Missione 2, Componente 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il piano approvato dal Comune di Terranuova rappresenta un tassello fondamentale per la modernizzazione dei servizi urbani, volto a incentivare l’utilizzo dei veicoli elettrici e ridurre l’impatto ambientale del trasporto privato. La diffusione delle colonnine di ricarica in Italia è in costante crescita, sostenuta da incentivi pubblici, la transizione ecologica e la domanda crescente di veicoli elettrici. Gli ultimi dati del 2024 parlano di circa 50.000 punti di ricarica, in crescita del 35% rispetto al 2023. Quelle rapide e ultrarapide rappresentano il 20% del totale, quelle lente o accelerate l’80%.