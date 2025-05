Gianluca e Tommy Nicoletti ospiti per il decennale di Autismo Arezzo

Domani alle 17, il Parco Pertini ospiterà un evento speciale per celebrare i dieci anni di attività dell’Associazione Autismo Arezzo. Protagonisti saranno Gianluca e Tommy Nicoletti, che parleranno di autismo, genitorialità, futuro e presenteranno il loro ultimo libro "Nel paese dove i maiali volano e i lupi galleggiano" (La nave di Teseo): un’opera originale, profonda e visionaria, che dà forma narrativa alle fiabe create e illustrate da Tommy. Nel paese dove i maiali volano e i lupi galleggiano è molto più di un progetto editoriale: è un autentico atto d’amore, fiducia e speranza. Un racconto affascinante ed educativo, pensato per i bambini ma destinato anche agli adulti, che invita a riflettere sul valore della socialità e sull’importanza di trovare il proprio posto nel mondo, anche al di fuori delle regole convenzionali. L’incontro rappresenta un’occasione unica per ascoltare il racconto diretto di Gianluca Nicoletti, padre e comunicatore di rilievo, da anni impegnato nel sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi dell’autismo. Sarà anche l’occasione per conoscere la straordinaria parabola artistica di Tommy, che ha realizzato oltre duecento opere nel laboratorio dell’HubLab Cervelli Ribelli a Roma, intorno al quale è nata una vera e propria scuola d’arte per giovani autistici. Gianluca Nicoletti, scrittore e giornalista, firma de La Stampa e voce di Radio24, ha ricoperto ruoli di primo piano in Rai, da inviato del Giornale Radio a Direttore Editoriale di RaiNet. Oggi è una figura di riferimento in Italia nella diffusione della cultura sull’autismo e sulla neurodiversità. Dal 2013 ha pubblicato tre libri sulla sua esperienza di padre di un figlio autistico: Una notte ho sognato che parlavi e Alla fine qualcosa ci inventeremo, entrambi best seller editi da Oscar Mondadori, e ha raccontato il suo viaggio nell’Italia delle famiglie con figli adulti autistici nel docufilm Tommy e gli altri. L’incontro sarà un’opportunità per entrare in contatto diretto con una storia personale di sensibilizzazione sociale.