Giallo comico, il Piccolo Teatro porta in scena "Un caso bislacco"

Il Piccolo Teatro di Cortona porta in scena il nuovo spettacolo "Un caso bislacco". Nell’ambito delle celebrazioni per i cinquant’anni di attività e di spettacoli, la compagnia cortonese presenta un "divertissement, giallo e comico", scritto da Donella Baccheschi, Azelio Cantini, Vito Amedeo Cozzi Lepri, Ferdinando Fanfani, Lucia Palmer ed Eleonora Sandrelli. L’appuntamento è per domani sabato 18 novembre ore 21,15 al Teatro Signorelli, prenotazioni e biglietti il giorno dello spettacolo allo 0575 601882.

Lo spettacolo è stato portato in scena in anteprima al Teatro degli Oscuri di Torrita lo scorso 10 novembre. "…mi perdoni...in realtà...un altro uomo...che era due uomini...Uno dei due stessi uomini...è stato lui stesso a ritrovare il sacchetto...Era effettivamente un personaggio bizzarro...anche con un cane immaginario per di più…", farfuglia alla commissaria un personaggio di questa briosa e volutamente bislacca commedia, scritta da sei autori del "Piccolo" nel periodo pandemico.

Nella pièce ci sono tutti gli ingredienti del giallo comico: il misfatto, la ricerca del colpevole, le indagini degli investigatori che sospettano dei vari protagonisti, tutti poco probabili e assai imprevedibili: dalla "sex addicted", prima indiziata, alla apparentemente incolpevole amica, alla portinaia curiosa e ficcanaso, che vuole improvvisarsi poliziotta, all’ispettore con sdoppiamento di personalità, alla Commissaria quanto meno equivoca. E poi c’è un falegname improvvisato su cui si addensano congetture di ipotetiche macchinazioni e due agenti che non ti aspetti. E poi...e poi...e poi... meglio fermarsi altrimenti si scopre tutto! Gli autori hanno creato con singolare maestria una vicenda apparentemente surreale con una logica illogicità che genera puro divertissement.