Giacomo Brandi entra in giunta a Montevarchi

Arezzo, 04 marzo 2025 – Il posto era rimasto vacante dopo la decisione del sindaco Chiassai Martini di revocare le deleghe all'assessore Lorenzo Posfortunato. Era il mese di settembre del 2024. Sei mesi dopo, il Sindaco di Montevarchi, Silvia Chiassai Martini, ha ufficializzato la nomina di Giacomo Brandi come nuovo assessore con delega nelle materie di "cultura, lavori pubblici, ambiente, servizi essenziali, decoro urbano e protezione civile". Brandi, 52 anni, consulente commerciale per un'azienda di telecomunicazioni, è stato eletto consigliere comunale nel 2021 con la lista Silvia Sindaco ricoprendo anche il ruolo di vicepresidente dell'assise cittadina. Con la sua nomina, entra per la prima volta in giunta, assumendo un incarico in settori considerazioni di primaria importanza per la città. Brandi avrà il compito di gestire i lavori pubblici, le politiche ambientali ei rapporti con i gestori dei servizi pubblici come Sei Toscana, Centria e Publiacqua, oltre a supervisionare la pianificazione, la manutenzione ordinaria delle strade, dei cimiteri comunali e la riqualificazione degli spazi urbani. Si occuperà anche della gestione dei servizi cimiteriali, della programmazione del verde pubblico, della protezione civile, nonché della promozione della cultura e degli eventi culturali.

"Auguro buon lavoro al nuovo assessore - ha detto il sindaco - sono certo che Giacomo svolgerà questo incarico con serietà e dedizione, come ha svolto quello di consigliere. Da oggi entra a far parte della Giunta e sono convita che con capacità e impegno darà un importante contributo per raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti al servizio della nostra comunità, sempre con senso di responsabilità e appartenenza". "Il mio primo pensiero va al sindaco Silvia Chiassai Martini, che ringrazio per la fiducia e la stima - ha aggiunto Brandi - Ringrazio anche i membri della giunta e tutto il gruppo dei consiglieri di maggioranza per il sostegno. Non sono abituato a fare proclami. Quattro anni fa ho deciso di mettermi a disposizione della comunità, e in questi anni da consigliere ho avuto modo di conoscere le dinamiche amministrative, confrontandomi continuamente con il sindaco, gli assessori ei colleghi consiglieri. Ora si prospetta un ruolo ancora più impegnativo, che affronterò con impegno e dedizione, perché credo fermamente che 'Non è tanto chi sei, ma ciò che fai che ti qualifica".