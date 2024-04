Arriva George Cloneey: riprese del film anche ad Arezzo

Arezzo, 19 aprile 2024 – Aspettando George. Clooney, what else? È l’anteprima di lusso della stagione alle porte. La star di Hollywood è il protagonista del film per Netflix che porta la firma di Noah Baumbach: quattro nomination agli Oscar, tra cui quella per Barbie.

Riprese a Montalcino, ma pure ad Arezzo, a maggio, cioè tra poche settimane. Ci sono più indizi a fare una prova: stesso regista, stessa produzione, la due-giorni di casting al teatro Pietro Aretino che pochi giorni fa ha impegnato un centinaio di aspiranti cineasti. E il ciak imminente tra le crete senesi.

In città la troupe girerà le scene nell’arco di un giorno e lo farà al teatro Petrarca, intorno alla metà di maggio. Quanto basta per accendere i riflettori del mondo su Arezzo e lanciare un’anteprima stellare (nel senso di star del cinema) della stagione estiva. Quella dei weekend con il centro che diventa palcoscenico delle notti d’estate, ristoranti a ciclo continuo e il popolo della notte che conquista spazi tra vicoli e piazze. Non mancano le sbavature degli eccessi nei comportamenti di chi non ha rispetto per il luogo e il contesto dove si muove, come piazza della Badia e pure piazzetta San Michele raccontano nelle cronache e tra le proteste dei residenti. Tant’è. Altro giro, altra corsa. E i controlli che impegnano municipale e forze dell’ordine sono ormai allo start.

Movida

Partenza ipotizzata, il 17 maggio (la delibera deve ancora approdare in giunta ma è questione di giorni), quando la movida aretina - venerdì e sabato dalle 19 fino all’ora di Cenerentola, mezzanotte -, danzerà per via Crispi e via Roma, allungandosi in via Mazzini e via Bicchieraia. A Palazzo Cavallo si mettono a punto i dettagli del piano sulle chiusure che disegneranno l’area pedonale del centro, ma per il momento resta aperta la valutazione su piazza della Badia dove l’attenzione è massima per coniugare le esigenze dei negozianti e quelle dei residenti. Valutazione che, giocoforza, tiene in ballo anche la chiusura di via Guido Monaco, strada di accesso alla Badia.

L’associazione dei commercianti ha già spedito a Palazzo Cavallo la lista degli eventi top che animeranno l’estate, accanto alla grande musica del Mengo e in mezzo all’apertura ufficiale dell’anno vasariano, a giugno nel doppio incrocio con la Giostra. A Vasari si dedica la sfida al Saracino e la lancia d’oro. Evento clou, che segna la seconda parte dell’anno e culminerà a ottobre nella grande mostra alla Galleria d’arte contemporanea in piazza San Francesco, accanto agli affreschi di Piero. Due maestri del Rinascimento che dialogheranno in un percorso che attraversa i musei statali, Casa Vasari, l’Archivio di Stato.

Eventi top

Ci saranno tutti. Gli strateghi di Confcommercio confermano il "pacchetto" en plein air, in centro e nei quartieri. A giugno le feste a San Leo e Pescaiola con i negozianti protagonisti nell’abbraccio coi residenti. Mese dedicato anche ai due eventi in via Vittorio Veneto, red carpet di serate di intrattenimento. La festa di San Giovanni (24 giugno) a Firenze è tradizionalmente la notte dei fochi, ma ad Arezzo è la Festa Arcobaleno in Fortezza, con il sigillo della Regione e la partnership de La Nazione. A luglio la notte bianca dello shopping (6 luglio) che coincide con la partenza dei saldi: negozi aperti fino a mezzanotte e musica live. Il 18 luglio, un altro rendez vous stellare: Piazza Grande si rifà il look, rigorosamente total withe. É la notte della cena in bianco, oltre settecento commensali un anno fa con i dieci ristoranti star assolute di un evento collaudatissimo.

Lavoro di squadra, tra associazioni e istituzioni. Tutti ai fornelli nelle cucine di Arezzo. E l’estate è servita.