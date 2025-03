Generazione Zeta. C’è "Manson" al Pietro Aretino

Z Generation meets Theatre, la rassegna teatrale dedicata alle nuove generazioni, torna protagonista del teatro aretino con lo spettacolo "Manson – Votandoti completamente a quella causa" in scena oggi con inizio alle ore 17:30. Protagonista dell’atteso appuntamento, fissato al Teatro Pietro Aretino, sarà Andrea Argentieri diretto da Luigi De Angelis. L’evento è a cura di Officine della Cultura. In "Manson – Votandoti completamente a quella causa" Andrea Argentieri, Premio Ubu come miglior attore - performer under 35 nel 2019, indossa i panni dell’accusato Charles Manson e, a partire dalle testimonianze video e audio, le numerose interviste che rilasciò in vita, incarna una sorta di ritratto mimetico del personaggio facendoci ripercorrere, tramite l’iperbole variegata delle risposte, i meandri della sua mente labirintica, istrionica, scivolosa e manipolatoria. È così che si imprimono nella voce e nel corpo dell’attore i ritmi, la gestualità spezzata e gli sguardi mutevoli del personaggio che gli è ora matrice, come se ci trovassimo per un attimo di fronte a un fantasma, che ci visita proprio nel momento in cui ci accingiamo a formulare un giudizio.

Lo spettacolo mette il pubblico nello scomodo ruolo di una sorta di giuria postuma: in un buio compatto e sonoro, immersivo e incubotico, si dipingono all’improvviso frasi secche e ritmate, che portano a una riesumazione narrativa e sensoriale degli eventi, come se per un attimo ci trovassimo nel 1969, nella famosa villa dell’omicidio di Sharon Tate, la compagna di Roman Polanski in quel momento incinta di otto mesi, e di altre quattro persone, circondati dai passi ghiaiosi degli assassini, oppure prigionieri nella loro auto in fuga tra urla e stridore di freni, o ancora circondati dai canti hippy nel famoso Ranch, dove la Famiglia praticava i suoi riti, e infine nel tribunale vociante di arringhe, dove Manson è stato processato. Firma la drammaturgia e i costumi Chiara Lagani per una produzione E Production / Fanny & Alexander.