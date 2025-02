Gavagni salta più di tutti: è suo il bronzo. Successo per l’Alga Atletica agli Italiani indoor

Nicholas Gavagni vince il bronzo nel salto in lungo ai Campionati Italiani Indoor Juniores. L’atleta dell’Alga Atletica Arezzo è sceso in pista ad Ancona nella più importante manifestazione nazionale di inizio stagione dove, a confronto con i migliori coetanei di tutta la penisola, è stato protagonista di una prestazione di assoluto livello che è valsa il podio. Nato nel 2006 e allenato da Paolo Tenti, Gavagni aveva fin da subito dimostrato il proprio stato di forma con una prestazione di 7.16 metri al secondo salto che è poi stata ulteriormente migliorata al quarto tentativo con il suo nuovo record personale indoor di 7.26 metri che ha permesso di festeggiare il terzo posto. Per l’aretino si tratta della terza medaglia tricolore negli ultimi tre anni dopo i due argenti conquistati nel 2023 tra gli Allievi e nel 2024 tra gli Juniores, trovando dunque conferma tra le grandi promesse dell’atletica giovanile italiana.