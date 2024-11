Garcia e il settimo sigillo

"Vogliamo vincere stasera contro il Basket Boxes Giussano per restare soli in testa alla classifica", afferma decisa l’ottima ala guardia romana Flavia De Cassan. Le fa eco la sangiovannese, la fortissima play Marta Rossini: "Contro la squadra veronese siamo determinate per ottenere la vittoria, e salire a 14 punti da sole. Partita non facile, ma ci impegneremo al massimo per proseguire la nostra scia di vittorie. Le motivazioni ci sono per poter fare una buona gara". Anche la capitano Maria Flora Lazzaro è a disposizione di coach José Garcia, che sta facendo con le sue brasve ragazze un grande e redditizio lavoro. La partita contro il Giussano, palla a due alle ore 20 al Palagalli, è la gara di recupero della sesta di campionato, che fu rinviata perché la pivot portoghese Caroline Cruz (m.1,95) era impegnata con la sua nazionale portoghese. C’è una curiosità in questo match: tre atlete che qualche anno fa giocavano insieme nella Pallacanestro Firenze, Laura Reani ora nel Giussano, Flavia De Cassan e Marta Rossini nella Galli. Una sfida dentro il match. "La Reani, ala-perno, la conosco bene, è brava, una pedina utilissima per la squadra. Dobbiamo controllarla strettamente. Va spesso in doppia cifra. E’ assai esperta. Insomma fa squadra". Così ne parla dell’ex azzurra veronese la stellata Marta Rossini.

Giorgio Grassi