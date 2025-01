Galli al bivio con Cagliari. Policari è pronta al debutto

Galli-Virtus Cagliari è la partita dell’anno. In palio due obiettivi importanti: l’ultima gara del girone d’andata per acquisire la migliore posizione alle finali della Coppa Italia, che probabilmente si giocheranno a Tortona a marzo e la difesa del primato in classifica. La Galli sempre prima in classifica, si è fatta raggiungere dopo due sconfitte da Empoli, Costa Masnaga (a quota 20), e con 18 punti Sanga Milano. Una volta sistemata, tra oggi e domani, la posizione delle prime quattro squadre per la Coppa, la Galli inizierà il girone di ritorno in Liguria contro la Spezzina, una rivale temibile.

Nella Virtus Cagliari gioca l’ex Al Babbab, un’ottima pivot. Nella precedente partita, il derby col Selargius ha segnato 25 punti. Nella Galli debutterà il nuovo acquisto Elisa Policari, che il diesse Andrea Franchini definisce una tiratrice eccezionale.

Probabili formazioni (ore 15)

GALLI: De Giovanni, Rossini, Mioni, Code, De Cassan (quintetto base). Panchina: Rinaldi, Lazzaro, Stroscio, Cruz, Amatori, Policari, Di Fine. Coach: Garcia.

VIRTUS CAGLIARI: Giovanni, Scadoni, Trozzola, Pellegrini, Eh Habbab (quintetto base). Panchina: Peric, Giovanni, Gallus, Pasolini, Poddo, Anedda. Coach: Staico.

Arbitri: Rinaldi e Paglialunga

Giorgio Grassi