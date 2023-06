Galleria fotografica a cielo aperto "Un esperimento unico al mondo"

BIBBIENA

In occasione del 75esimo anniversario della Fiaf (Federazione italiana associazioni fotografiche) al Cifa (Centro Italiano per la Fotografia d’Autore) è stata inaugurata la mostra "Nino Migliori 75 anni di fotografia" e sono state presentate le nuove 14 installazioni della Galleria a Cielo Aperto-Bibbiena Città della Fotografia.

"Inauguriamo la prima galleria fotografica a cielo aperto del mondo. Questo è un progetto di comunità, perché questa galleria è sì un impegno della Fiaf, dell’amministrazione comunale, del Cifa, di tutti i volontari che ci lavorano, ma è anche frutto delle grandi aziende, che hanno contribuito a regalare queste 50 opere che vendete esposte – ha detto il sindaco Filippo Vagnoli – Le nuove opere sono state finanziate dalla Regione Toscana, tramite la legge che ha riconosciuto Bibbiena Città della Fotografia".

Marco Casucci, vicepresidente del Consiglio regionale, ha aggiunto: "Si è materializzato il riconoscimento ufficiale da parte del Consiglio regionale di un percorso lungo e costruttivo, che ha dato dei risultati importanti. Credo che sia fondamentale collegare la bellezza delle nostre cittadine ad un’eccellenza che è quella della fotografia".

Tutte le installazioni della Galleria hanno un proprio totem che presenta l’autore dello scatto ed illustra l’opera nella sua interezza e unicità.

Per rendere l’esperienza ancora più immersiva, è stata creata un audioguida, che il visitatore può utilizzare per compiere un viaggio virtuale all’interno dell’esposizione fotografica.

La mostra "Nino Migliori 75 anni di fotografia", è una raccolta di 220 lavori dell’artista, attualmente uno dei più autorevoli ricercatori italiani nel campo della fotografia, e percorre tutto l’arco della sua carriera professionale.

La selezione per l’esposizione comprende: le sperimentazioni Off-camera iniziate nel 1948, le fotografie realiste degli anni Cinquanta, i lavori contemporanei degli ultimi anni Duemila e sei inediti, fra cui un’opera realizzata quest’anno.

"Sono qui ad esprimere una grande soddisfazione per quello che state facendo, come Fiaf, come circolo – ha detto il consigliere regionale Vincenzo Ceccarelli – con il supporto dell’amministrazione comunale e con un supporto fattivo e importante per il riconoscimento e il contributo da parte del Consiglio regionale. Credo che questo dialogo, questa collaborazione tra le istituzioni e gli appassionati di fotografia sia fondamentale per raggiungere risultati importanti".