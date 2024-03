Galapaghost, Casey Chandler in concerto acustico a Malpighi Sofa

Arezzo che Spacca Aps presenta il secondo appuntamento della rassegna musicale Malpighi Sofa, che si svolgerà nel Malpighi Hub, centro multifunzionale di via Fiorentina 329. Appuntamento questa sera alle 21,30. "Il successo dell’evento del 29 febbraio, che ha aperto la rassegna e l’intera stagione delle attività di Malpighi Hub, ha raggiunto e superato ogni aspettativa: persone da tutta la provincia hanno riempito le sale del nostro centro, creando quel connubio perfetto tra qualità artistica e spirito associativo che abbiamo sempre inseguito". Sarà un artista internazionale questa volta ad animare la serata e ad accompagnare il pubblico verso la primavera. Galapaghost, al secolo Casey Chandler, è quello che si può definire un artista trasversale: nato a Woodstock ma stabilitosi adesso nella provincia di Torino, ha iniziato il suo percorso come turnista per John Grant, che ha accompagnato in tour attraverso tutto il globo. Il debutto solista si ha invece con l’album Running, promosso in tutta Italia con un tour a fianco di Federico Puttilli e Ru Catania. Parallelamente all’attività di cantautore, Galapaghost coltiva la sua passione per le colonne sonore, avendo già collaborato, tra gli altri, con Gabriele Salvatores e con Stefano Sardo. Ad aprire la serata saranno l’ironia e la sensibilità del cantautore anghiarese rossidicognome. Nato come batterista e percussionista, inizia a scrivere le sue prime canzoni all’età di quattordici anni. Oggi porta in scena un repertorio fortemente influenzato dal cantautorato classico italiano ma con uno spigliato sguardo verso il futuro. Gli ospiti avranno la possibilità di assistere ad un concerto intimo gustando una tisana calda; l’idea è quella di ricreare un ambiente che possa coccolare il pubblico come solo il salotto di casa propria è capace di fare, senza per questo rinunciare alla socialità né ad uno spettacolo di qualità, e di accompagnare le spettatrici e gli spettatori verso il fine settimana rilassati e con una bella esperienza in più da raccontare.