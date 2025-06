Gabriele Napolitano domina il campionato tosco-umbro di motocross a Miravalle

In Toscana brilla la stella del ragazzo prodigio Gabriele Napolitano, portacolori del Moto Club Brilli Peri che compirà 17 anni a luglio. Ieri, sul tracciato di casa, il giovane pilota su Ktm si è confermato il numero uno della 125 a livello regionale vincendo sia in gara 1 che in gara 2 in occasione del quinto round del campionato tosco-umbro di motocross andato in scena a Miravalle. Una doppietta per lo sportivo che figurava in testa alla classifica parziale già alla vigilia della competizione. In gara 1 ha addirittura prevalso con 10 secondi di vantaggio, poi il finale che ha fatto scattare la festa. Nella classe 85 junior il successo è arrivato per un altro tesserato del Brilli Peri, Duccio Panchetti.

Sempre nel minicross, categoria 65 cadetti, la vittoria è arrivata per Enea Baracani, mentre nella 65 debuttanti primo posto per Cristiano Balestra. Nella 85 senior la miglior performance è stata quella dell’umbro Riccardo Burrini. Passando alle top class, in MX1 Elite la vittoria è andata a Matteo Puccinelli su Honda. Clamoroso infine il successo di Clarissa Tognaccini, valdarnese di Reggello, vincitrice assoluta della categoria Challenge+Femminile. Con il primo posto in gara 2 è riuscita a prevalere su tutti i colleghi, uomini e donne, sbaragliando la concorrenza. Alla fine gli iscritti alle varie gare sono stati 192, un numero elevatissimo che conferma l’attrattività di Miravalle sul motocross toscano.

Francesco Tozzi