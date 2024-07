Fusco prova la squadra. Primo test a Rigutino

Ore contate per la prima amichevole precampionato del nuovo Arezzo targato Cutolo e Troise, anche se non si può propriamente definire tale: quella di oggi alle 18 al centro sportivo di Rigutino, infatti, sarà in realtà una partitella in famiglia utile soprattutto per alleggerire i carichi pesanti di questi primi giorni di preparazione. Inoltre, per i giocatori sarà anche l’occasione per sentire, per la prima volta dalla fine della scorsa stagione, la vicinanza dei tifosi, che non si perderanno la possibilità di rivedere all’opera la squadra, con un occhio di riguardo verso i volti nuovi, da imparare a conoscere. Il tecnico amaranto Troise, in ogni caso, vorrà già vedere l’applicazione di alcuni principi di gioco che in questi giorni di allenamento ha già cercato di trasmettere ai suoi, mentre per il preparatore atletico Pecorari ci sarà modo di verificare lo stato fisico e atletico della rosa, anche se il caldo torrido di questi giorni sarà ovviamente un fattore da questo punto di vista. Resta ancora da annunciare, invece, il programma delle successive amichevoli in vista del primo impegno ufficiale in Coppa Italia del prossimo 11 agosto alle 21 in casa della Vis Pesaro.

Luca Amorosi