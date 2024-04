Furto in una lavanderia a gettoni di San Giovanni. Due denunce

Arezzo, 19 aprile 2024 – Sono stati denunciati con l'accusa di aver commesso, alcune notti fa, un furto in una lavanderia a gettoni di San Giovanni. Nei guai con la giustizia sono finiti due ventenni con precedenti di polizia. In base alla ricostruzione degli inquirenti i due ragazzi, approfittando dell’assenza di clienti all'interno dell'attività commerciale, dopo aver danneggiato la porta d’ingresso, avevano scassinato alcune macchinette a gettoni asportandone il contenuto, per un valore di circa 300 euro.

Allertati dal 112, i Carabinieri della compagnia di San Giovanni, con diverse pattuglie sono immediatamente giunti sul posto, ma i i due si erano velocemente allontanati nelle strade limitrofe, approfittando del buio e facendo perdere le proprie tracce. Dopo una rapida attività info-investigativa, raccogliendo vari elementi, i militari sono riusciti a risalire all’identità dei malfattori, deferendoli in stato di libertà per il reato di furto aggravato alla Procura della Repubblica di Arezzo. Come è stato ricordato dalla compagnia dei Carabinieri, le persone sottoposte ad indagini si presumono innocenti.