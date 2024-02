Furto con la tecnica del cartone al market: tre finiscono in manette

SANSEPOLCRO

Un’operazione dei carabinieri iniziata nel Bolognese e completata in Valtiberina con l’arresto di tre rumeni, specializzati in furti con la tecnica del cartone. Fondamentale è poi risultato il contributo della persona che i malviventi avevano preso di mira. Tutto è partito nel pomeriggio di giovedì con la segnalazione di un’auto sospetta, rintracciata dai militari dell’Arma di Sansepolcro, che qualche ora prima era sfuggita al controllo dei colleghi di San Giovanni in Persiceto, nella provincia di Bologna. La vettura di grossa cilindrata è stata individuata in sosta nel parcheggio di un noto supermercato biturgense ed era utilizzata da tre cittadini di origine appunto rumena. Appena usciti dall’esercizio, i tre sono stati fermati dalla pattuglia del Nucleo Radiomobile per un controllo; pochi istanti dopo, è sopraggiunta un’anziana donna che lamentava di essere stata derubata del suo portafogli mentre si trovava all’interno del market e di avere forti sospetti sui soggetti appena fermati.

I carabinieri procedevano quindi con l’immediata perquisizione e addosso a uno dei tre rinvenivano in effetti il borsello derubato alla signora, all’interno del quale c’erano i suoi documenti e altri effetti personali. Non solo: ulteriori approfondimenti eseguiti sul momento e la visione del sistema di videosorveglianza permettevano di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, appurando che il furto era avvenuto utilizzando la già ricordata modalità, ovvero uno dei soggetti distraeva la vittima designata, mentre il secondo copriva la visuale sulla borsa con la scatola di cartone; infine, il terzo infilava con rapidità la mano e si impossessava del portafoglio. Sono scattate le manette ai polsi dei tre uomini, la cui età è compresa fra i 25 ed i 45 anni, che ieri hanno dovuto rispondere dei fatti contestati davanti all’autorità giudiziaria di Arezzo. Sono in corso indagini anche per scoprire altri reati che potrebbero aver commesso.