Funziona il piano della differenziata. Arrivano nuove postazioni in centro

di Sofia Zuppa

Superare nel 2020 la percentuale del 65% di raccolta differenziata e svolgere il ruolo di soggetti attuatori di progetti cofinanziati per lo sviluppo della stessa. Sono bastati questi due requisiti per permettere alla città , uno tra i 12 dei 104 comuni facenti parte dell’Alto Sud Toscana, di aggiudicarsi dei finanziamenti della Regione finalizzati, tra le altre cose, all’incremento della raccolta differenziata o al potenziamento di strumenti volti al riuso ed alla conseguente riduzione dei rifiuti prodotti.

"Tutto questo rientra in un progetto complessivo che ha visto una particolare attenzione dell’amministrazione comunale verso quello che è il sistema di raccolta dei rifiuti – commenta il sindaco Mario Agnelli – Una missione per favorire un maggior decoro urbano sia del centro storico, sia di tutto il territorio comunale e un incentivo al senso civico dei nostri cittadini e di chi visita la città".

E così ecco che nel centro storico, in viale Marconi e in Via Trento, sono apparsi nuove postazioni schermate con cassonetti che contribuiranno a un corretto smaltimento dei rifiuti. Altre verranno messe in via della Misericordia. Spiega l’assessore all’Ambiente Francesca Sebastiani: "Si tratta di schermature di pregio modulari che raccolgono all’interno i bidoncini dell’organico e del vetro. Oltre ad essere ottimali da un punto di vista ambientale lo sono anche da un punto di vista estetico, poiché mirano a contrastare gli atti di inciviltà a cui siamo soliti assistere, ovvero persone che abbandonano i rifiuti fuori dai cassonetti".

Per il finanziamento è stato inoltre scelto di istallare un contenitore per il conferimento dei piccoli Raee, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, in località Boscatello; di incrementare il compostaggio dell’umido domestico con una nuova dotazione di compostiere domestiche e di realizzare una schermatura che protegga una posizione critica. Per il riciclo di materiali, invece, il Comune ha già attivato un servizio online di Ecoscambio con l’obiettivo di diminuire l’impatto ambientale. Intanto, arrivano i primi dati della raccolta differenziata per questo 2024: "Abbiamo già raggiunto il 70%, un risultato ragguardevole per una densità di popolazione di quasi 13mila abitanti", conclude l’assessore Sebastiani.

L’impegno della città nei confronti del corretto smaltimento dei rifiuti è stato premiato, e i risultati sono ben visibili.