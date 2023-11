Funghi, dieci intossicazioni in due giorni

Arezzo, 17 novembre 2023 – Complice il bel tempo nei boschi stiamo assistendo ad una tardiva nascita di funghi, la grande passione degli aretini di raccogliere e consumare questo prodotto spontaneo espone a vari rischi.

“Negli ultimi due giorni, raccontano Daniela Donati e Carlo Gori tecnici-micologi dell’ispettorato micologico del dipartimento della prevenzione della Asl, ci sono state varie intossicazioni in tutto il territorio provinciale alcune persone hanno anche necessitato di ricovero in ospedale.

Abbiamo avuto quattro persone dal Casentino, due dal Valdarno e quattro ad Arezzo. Allo scopo di prevenire spiacevoli situazioni ribadiamo di porre la massima attenzione nel raccogliere specie fungine non ben conosciute e di avvalersi della consulenza gratuita presso gli sportelli micologici dell'Ispettorato Micologico Asl sud est.

Il nostro è un vero appello: rivolgetevi sempre all’ispettorato micologico. Il servizio di controllo è gratuito e si può accedere senza appuntamento. Nei nostri centri è sempre presente un micologo, che verifica se il fungo è commestibile o velenoso, o, anche se troppo vecchio e quindi da evitare comunque.”

Questi i punti micologici in provincia di Arezzo e gli orari Arezzo - Dipartimento Prevenzione Campo di Marte: lunedì 11.30 – 13.15 ; giovedì 11.30 – 13.15 Sansepolcro - Distretto Socio-sanitario, via Santi di Tito, 24: giovedì 15 – 17 Montevarchi - Ospedale della Gruccia: lunedì 12.30 – 13.30; mercoledì 14.30 – 16 Poppi - Distretto Socio-sanitario, via Cesare Battisti: venerdì 11 – 13 Camucia - Distretto Socio-sanitario, via Capitini: mercoledì 15 -17