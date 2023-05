Fulmini a raffica e pioggia a catinelle

La morsa della perturbazione non accenna a placarsi. Ieri è stato il giorno in particolare dei fulmini: una vera raffica, che ha illuminato il cielo aretino. Le stime è che ne siano caduti decine e decine, quasi un finale da fuochi artificiali. Ma oltre i lampi, come li chiamavano i nostri vecchi, non è mancata la pioggia. Nel capoluogo ma anche in Valdichiana, sperando non abbia inciso troppo sulla stagione della frutta. E oggi prosegue l’allerta gialla anche se non dovrebbe concentrarsi da queste parti.