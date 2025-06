Fucile e coltelli sequestrati a Sansepolcro. Un citernese arrestato

Arezzo, 26 giugno 2025 – I Carabinieri di Sansepolcro, intorno alla mezzanotte, durante i controlli del territorio, hanno notato un’automobile sospetta aggirarsi per le vie di quel centro.

A bordo vi era il solo conducente, che alla richiesta di documenti si è mostrato inizialmente calmo, ma successivamente, nel momento in cui è risultato che l’auto era sprovvista di copertura assicurativa obbligatoria, l’atteggiamento del quarantenne citernese mutava.

Il comportamento, a questo punto appariva sospetto ai militari, che hanno deciso di approfondire il controllo, effettuando una perquisizione veicolare. All’esito, è stato rinvenuto un fucile con tanto di cannocchiale per l’ingrandimento del bersaglio, nascosto sotto un telo ma nelle immediate vicinanze del conducente, che quindi ne aveva la piena disponibilità ed il pronto utilizzo, come anche a portata di mano, erano le munizioni.

Sono stati rinvenuti altresì, due coltelli da punta e taglio, di genere vietato. L’uomo, veniva immediatamente arrestato e portato in carcere ad Arezzo, in attesa della prevista udienza di convalida.

Sotto la direzione della Procura, sono tuttora in corso indagini per addivenire alla provenienza del fucile, che è risultato pienamente funzionate e la cui matricola non risulta censita in Italia, per cui potrebbe essere di provenienza estera.