Fu la prima sindaca della Toscana. Carloni nel Pantheon della Regione

Elisa Carloni fu eletta sindaco di Castiglion Fibocchi il 7 aprile del 1946. E’ stata la prima donna al timone di un municipio in Toscana e da ieri la sua foto campeggia nella sala conferenze dello Spazio Espositivo di palazzo del Pegaso a Firenze. In analogo tributo le era stato riservato il 24 luglio 2024 nella sala delle Donne a Montecitorio. Alla cerimonia che ha sancito l’omaggio all’amministratrice ha partecipato il presidente dell’assemblea regionale Antonio Mazzeo che ne ha evidenziato il coraggio nel periodo tormentato dell’immediato dopoguerra, quando da poco era stato concesso il diritto di voto all’altra metà del cielo.

"Elisa Carloni era molto impegnata nel tessuto associativo. La ricordiamo esponendo una sua immagine non solo per fare memoria, ma anche per indicare la strada verso il futuro. Abbiamo bisogno che si investa sempre di più nell’impegno delle donne nelle istituzioni con ruoli di primo piano".

Soddisfazione è stata espressa dal consigliere regionale Marco Casucci, a cui si deve la proposta di commemorare in maniera tangibile una figura che "seppe imporsi, lei casalinga, come donna e come sindaca nella propria comunità", veicolando un insegnamento positivo di sviluppo alle future generazioni. "Una personalità importante per la nostra società - ha affermato - che si è ribellata al conformismo del suo tempo".

Il suo collega Vincenzo Ceccarelli ha messo in risalto la "lungimiranza di quel Consiglio comunale che elesse Elisa Carloni", mentre la consigliera Lucia De Robertis ha definito la sindaca una "pioniera alla quale tutte le donne impegnate in politica e nell’amministrazione della cosa pubblica devono essere riconoscenti". Sulla stessa lunghezza d’onda la presidente della commissione per le Pari opportunità della Toscana Francesca Basanieri che ha invitato l’attuale sindaco Marco Ermini a farsi promotore con i suoi colleghi toscani di un’iniziativa per intitolare spazi pubblici a personalità femminili. Appello raccolto dal primo cittadino che ha poi rilevato l’importanza del momento celebrativo nel 79esimo anniversario della nomina della storica sindaca. "A Castiglion Fibocchi le abbiamo dedicato la biblioteca comunale e oggi arriva, a chiudere il cerchio, anche un riconoscimento ufficiale della Regione. Il mio impegno per il futuro sarà quello di calendarizzare una data che diventi un’occasione per ricordarla ogni anno".