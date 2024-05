Fronte comune per la sicurezza. Più agenti e steward in servizio. Verso la firma di un protocollo

Fronte comune contro l’insicurezza. E’ quanto ieri il prefetto Maddalena De Luca ha chiesto alle associazioni di categoria durante un incontro per fare il punto sui Porcinai e per parlare della sicurezza in generale. "È indispensabile che istituzioni pubbliche e soggetti privati, ciascuno per le proprie competenze, pongano in essere azioni condivise per fronteggiare i fenomeni che turbano l’ordinato vivere civile e generano insicurezza collettiva" ha spiegato. Ieri mattina il prefetto Maddalena De Luca ha incontrato i rappresentanti di Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e Cna di Arezzo per un confronto sulle iniziative da intraprendere per prevenire e contrastare tutto ciò che potrebbe turbare il sereno e sicuro svolgimento della stagione estiva.

Tra le notizie accolte con maggiore favore quella dell’arrivo, a giugno, di unità aggiuntive tra le forze dell’ordine. Si è parlato di un protocollo sulla sicurezza che potrebbe essere firmato a breve dalle associazioni e dagli operatori.

"Tutto si basa sulla collaborazione. Una collaborazione fattiva tra gli esercenti nel far rispettare le regole già esistenti. E ancora della eventuale presenza di steward per regolare afflussi e rispetto delle regole - ha spiegato De Luca - Si parla anche della possibilità, prospettata anche dal sindaco, che gli esercenti si dotino di un proprio servizio a garanzia della sicurezza, oltre a esser chiamati a lasciare gli spazi puliti".

L’incontro è stato l’occasione per fare un punto sugli strumenti messi in campo. Il prefetto, dopo aver preso atto delle richieste e delle considerazioni esposte dai rappresentanti intervenuti, ha espresso la volontà di affrontare la tematica in un’ottica di estrema condivisione.

