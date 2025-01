Fratta, robot chirurgico in arrivo. Zucchini: "Strumento prezioso per le protesi ortopediche"

Il robot è in arrivo. All’ospedale Santa Margherita alla Fratta il macchinario arriverà tra pochi giorni, nel mese di febbraio, e sarà subito messo a servizio del reparto di ortopedia per effettuare interventi di chirurgia protesica al ginocchio, gli stessi già effettuati con il robot all’ospedale di Arezzo. "L’arrivo, a febbraio, del robot ci consentirà di eseguire anche a Cortona protesi di ginocchio con una precisione millimetrica e una corretta allocazione dei componenti – spiega Marco Zucchini, direttore Uosd Ortopedia dell’Ospedale di Cortona- la chirurgia robotica è ormai sempre più richiesta dai pazienti che devono sottoporsi ad intervento di chirurgia protesica proprio per i vantaggi che questa offre in termini di recupero post operatorio e tempi di degenza ridotti. Oggi sono pochi i casi in cui non si può ricorrere alla chirurgia robotica: è, infatti, sconsigliato nei casi in cui ci sono enormi deformità post traumatiche, quando siamo in presenza di una anatomia alterata e in caso di sostituzione di protesi". Pochi giorni fa, intanto, la squadra diretta da Zucchini ha effettuato il secondo intervento di protesi alla spalla, guidato da un sistema di navigazione robotica che consente di intervenire con estrema precisione nel posizionamento della protesi di spalla. "La tecnica che abbiamo impiegato anche alla Fratta ci consente di individuare con esattezza dove installare la protesi e di farlo in tempo reale mentre stiamo operando sul paziente. Si tratta di una innovazione che permette di operare in modo corretto in spazi molto limitati con vantaggi considerevoli per il paziente, tra cui una durata più lunga dell’impianto che si traduce anche in tempi di recupero più breve, una degenza limitata a due giorni durante la quale viene avviato il percorso di fisioterapia che il paziente proseguirà una volta tornato a casa. Installare correttamente una protesi significa inoltre riduzione del dolore e quindi meno accessi al pronto soccorso e meno visite specialistiche". La soddisfazione per l’avvio delle nuove attività è condivisa con Pierfrancesco Perani, direttore Dipartimento Ortopedico e della Riabilitazione Asl Toscana Sud Est. Con una nota politica interviene sulla nuova progettualità sanitaria anche il capogruppo Pd di Cortona Vanessa Bigliazzi. "Esprimo soddisfazione per il ritorno della robotica nel nostro ospedale. Questa è la migliore risposta alle illazioni e alle sterili polemiche portate avanti negli ultimi mesi da chi per mere ragioni di appartenenza politica ha cercato in tutti i modi di screditare il nostro ospedale e i suoi professionisti. Ringrazio il Presidente Giani che insieme all’azienda si è prontamente attivato per dare una risposta concreta alle nostre richieste".