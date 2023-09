Francini è Forte e Chiara ad Arezzo: l'Attrice Inaugura la Libreria Mondadori

Apre oggi la nuova libreria Mondadori di via Roma. Dopo un restyling che ha dato ai locali un volto più smart, la rinnovata libreria verrà inaugurata alle 18 ospitando l’attrice e conduttrice Chiara Francini. Volto noto della tv e del teatro, co-presentatrice dell’ultimo Festival di Sanremo, Chiara Francini sarà oggi ad Arezzo in veste di madrina nel giorno del debutto del nuovo negozio, ma anche nel ruolo di scrittrice.

La Francini, infatti, incontrerà il pubblico e firmerà le copie del suo libro: "Forte e Chiara, un’autobiografia" in cui ripercorre le tappe salienti della sua vita.

Scrittrice abituata a formidabili capriole, Chiara Francini si abbandona, stavolta a una trascinante confessione autobiografica, non professionale ma umana. Il suo è il romanzo di formazione di una ragazza di provincia che, imbevuta di sogni, si lancia nella vita per metterli in atto senza risparmiarsi, bruciandosi talvolta la pelle, con fatica e caparbietà.

"Questo libro è un modo bizzarro di farvi compagnia. Racconta di me e della mia vita, è una storia umana che corre da quando ero un embrione nella pancia della mia mamma, saltella all’infanzia, si precipita all’adolescenza, scruta l’età adulta fino ad arrivare all’attuale Chiara che sono e che vorrei essere, una mamma oppure no. È la storia di una ragazza come io, che è anche il titolo bellissimo del libro di una grande autrice, Anita Loos. A Girl Like I. "Una ragazza come io" è un’espressione apparentemente strana, sgrammaticata, sbagliata, diversa, quando la leggi per la prima volta. Esattamente come, da sempre, appaio io. In questa espressione, è vero, c’è qualcosa che disvia dalla regola, ma se le guardi tutte insieme, quelle parole che le danno vita, ti restituiscono un ordine, un’immagine bella, come la verità. Una ragazza sì, ma come io. E in quell’io ci sono le mani, i capelli, i tic, le ginocchia, la saliva e le lacrime di ognuna di noi, così simili ma anche così uniche e irripetibili. Io, una ragazza, peraltro, non lo sono più da molti anni. Ma ogni donna ha l’età che si merita".

Il Mondadori Bookstore di via Roma sarà un punto di riferimento per tutti gli amanti dei libri, grazie alla sua ricca proposta editoriale e a un calendario di incontri con i protagonisti del mondo della cultura e dell’intrattenimento. La nuova libreria, cento metri quadrati dislocati su due livelli, presenta un’offerta di oltre diecimila volumi, curata dall’esperienza di un team di cinque appassionati librai, scelti dopo un’accurata selezione. Si riapre una vetrina culturale sulla via centrale della città. E ogni volta che accade è una vittoria, per tutti.