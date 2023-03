Franchini, un obiettivo sulla città Addio all’ottico e volto della tivù

Era un vulcano di idee e di iniziative. "Una ne fa e cento ne pensa" è un detto che si addice alla perfezione a Piero Franchini, titolare di tre negozi di ottica in città: se n’è andato ieri pomeriggio a 78 anni per un malore improvviso di cui c’erano state alcune avvisaglie a gennaio dalle quali sembrava essersi rimesso. Imprenditore di successo nel settore degli occhiali e della fotografia aveva tre negozi che gestiva insieme alla famiglia in via Marco Perennio, via Vittorio Veneto e piazza Sant’Agostino. Negli anni Novanta era stato presidente della Confesercenti di Arezzo per poi diventare membro del consiglio direttivo della Camera di commercio. Ancora oggi era il presidente della categoria degli ottici dell’associazione di via Fiorentina, di cui era uno dei decani più ascoltati. "Era e resta un punto di riferimento per tutti noi, una persona speciale che non dimenticheremo" dice con la voce rotta dall’emozione il direttore di Confesercenti Valeria Alvisi.

Ma sarebbe limitativo parlarne di Piero Franchini solo nelle vesti di imprenditore di successo. Negli ultimi anni aveva portato avanti la sua passione per la televisione e per l’approfondimento dell’attualità con una rubrica molto seguita "L’edicola di Piero" su Arezzo Tv di cui era diventato socio dall’estate scorsa. Uno spazio in cui commentava i giornali con personaggi in vista della città che di volta in volta invitava. L’ultima trasmissione, registrata un paio di giorni fa, aveva come protagonisti il creatore di Arezzo Wave Mauro Valenti e il nostro Claudio Santori. Accanto a lui in conduzione il direttore di Arezzo Tv Greta Settimelli che gli ha dedicato un accorato post su Facebook: "Quali parole usare per dirti addio Piero. Difficile trovarle. Sei stato per noi una colonna vera, importante. Un uomo buono è sempre presente nei momenti belli e in quelli più difficili. Ciao Piero, sarà dura proseguire senza questa colonna, faremo tesoro dei tuoi insegnamenti. Sarai sempre con noi. Le più sincere condoglianze alla figlia Maria Rita, al genero Simone Angiulli e a tutta la famiglia, da parte della famiglia di Arezzo Tv".

Condoglianze a cui si aggiungono quelle della redazione di Arezzo de La Nazione.

Piero Franchini è esposto da stamani alle 10.30 nelle cappelle dell’ospedale San Donato. I funerali si svolgeranno domani alle 14.30 in Duomo.

Federico D’Ascoli