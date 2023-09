Foto delle opere di Signorelli a Cortona: esposte in centro

Cortona on the move mette in vetrina Luca Signorelli. Le foto delle opere dell’artista cortonese verranno esposte in vetrina nel centro storico della città: per il terzo anno consecutivo si rinnova il progetto di collaborazione fra l’amministrazione comunale, l’Accademica etrusca e Cortona On The Move. L’ iniziativa, partita nel 2021,ha l’obiettivo di far conoscere attraverso il linguaggio fotografico le collezioni del Maec. Le opere prodotte dai fotografi saranno esposte per un anno nelle installazioni nel centro di Cortona. "Attraverso questa iniziativa - spiega la direttrice del festival, Veronica Nicolardi - le opere e i reperti esposti all’interno del Museo escono dalle loro teche ed entrano a far parte del tessuto vitale del borgo etrusco. Dopo Mattia Balsamini (Studio Fludd) e Francesco Andreoli, Marina Caneve è la fotografa selezionata per la terza edizione. Il suo progetto "Cosmo. La cornice rotonda" si inserisce inoltre nel programma di celebrazioni dei 500 anni dalla morte del maestro". "Chi arriva a Cortona utilizzando le scale mobili, in cima alla prima tratta si trova di fronte l’immagine di un particolare del "tondo Signorelli": la città di Cortona tenuta amorevolmente in mano dal suo protettore, San Marco", dichiara Sergio Angori, del Maec. "Con questo progetto - aggiunge il sindaco Luciano Meoni - otteniamo una valorizzazione e produciamo un’ulteriore testimonianza delle iniziative culturali".