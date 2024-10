Foto Antiquaria. Macchine d’epoca e scatti vintage

Una fotografia di piazza Grande speciale quella che sarà scattata domenica 13 ottobre quando dalle 8 alle 17 tornerà l’appuntamento con Foto Antiquaria. Il secondo evento dell’anno in calendario in Piazza Grande con la mostra-mercato di attrezzature fotografiche d’epoca che rende di fatto Arezzo capitale della fotografia "vintage". Con Foto Antiquaria saranno in mostra le rarità proposte da oltre 40 espositori provenienti da ogni parte d’Italia. La storica mostra-mercato di fotocamere, cineprese e attrezzature fotografiche antiche è giunta alla sua 76° edizione, ed è un appuntamento imperdibile per appassionati e collezionisti. Dalle 8 alle 17, le Logge del Vasari affacciate sulla rinascimentale Piazza Grande, accoglieranno appunto oltre 40 espositori provenienti da ogni parte d’Italia che daranno vita a una singolare fiera dove sarà possibile acquistare o scambiare apparecchiature sia analogiche che digitali usate o fuori produzione e ci si potrà muovere alla ricerca di pezzi rari e introvabili per arricchire la propria collezione o per riparare una antica fotocamera. Non mancherà una sezione dedicata alla vendita di cartoline, libri e pubblicazioni varie di carattere fotografico. "Foto Antiquaria – commenta Simone Chierici, presidente della Fondazione Arezzo Intour e assessore al turismo del Comune di Arezzo – è un appuntamento che insieme alla Fiera Antiquaria, fa di Arezzo un punto di riferimento per il mondo dell’antiquariato e del collezionismo. Una manifestazione che offre anche l’occasione per scoprire uno dei centri storici più belli d’Italia nell’anno in cui si celebra la grandezza di Giorgio Vasari attraverso tante iniziative che consentono una lettura insolita della città". E in occasione di Foto Antiquaria venerdì 11 e sabato 12 ottobre, Confartigianato Fotografi Arezzo con la Fondazione Arezzo Intour organizza il workshop "Don’t Look Back. Il ritratto come collaborazione tra fotografo e soggetto". L’appuntamento, nello storico palazzo di via Pellicceria, sarà a cura del fotografo Mattia Zoppellaro. Suoi alcuni dei più iconici ritratti di celebrità internazionali tra cui Depeche Mode, David Beckham, Toni Servillo e Ibrahimovic. Info 0575314210.

Angela Baldi