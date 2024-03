Fosca Innocenti, niente terza stagione. Il protagonista Arca: "Esperienza chiusa"

Dopo due stagioni girate ad Arezzo, Fosca Innocenti chiude i battenti. La terza stagione della fiction Mediaset, con protagonisti Vanessa Incontrada e Francesco Arca (nella foto), sembrava destinata a cambiare set per la serie le cui riprese negli ultimi due anni si sono interamente svolte tra il centro storico di Arezzo e la Valdichiana. Con ogni probabilità un salto nella Maremma, a Castiglion della Pescaia, era stato detto, ma Arca in un’intervista ha spiegato che Fosca non si farà. Altre priorità per il copione, esigenze completamente diverse, così la produzione di Banijay Studios aveva spiegato la decisione di lasciare Arezzo. "Ci hanno sempre ripetuto di essersi trovati benissimo in città e di essere stati trattati con i guanti negli ultimi due anni. Di aver girato qui nelle condizioni migliori, ma che con rammarico dovranno cambiare location per esigenze di narrazione" aveva spiegato l’assessore Simone Chierici. Le riprese aretine per due anni si sono svolte tra giugno e luglio. Nel 2021 causa Covid, Giostra e tribune non furono d’intralcio al set; nel 2022 la produzione, che non era stata avvertita, si era invece trovata a fare i conti col Saracino in corso d’opera. Un problema risolto posticipando le riprese in piazza e inserendo la Giostra nella sceneggiatura. Il set infatti fu allestito in piazza Grande il 18 giugno per filmare la notturna e anche giostratori e figuranti si prestarono alla fiction. La Giostra entrò così nelle case di oltre 2milioni e mezzo di italiani ogni settimana. Un ritorno di immagine notevole. E ora, dopo i vari annunci in cui si garantiva la terza stagione, se pur ultima, delle imprese del "vicequestore di Arezzo", Arca chiude ogni possibilità: Fosca non si farà.