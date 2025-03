Forza Italia, Rosaria Migliore eletta nel coordinamento di Anci Giovani Toscana

Arezzo, 3 marzo 2025 – Si è tenuta nei giorni scorsi, presso l’Educatorio del Fuligno a Firenze, l’assemblea congressuale giovanile regionale di Anci Giovani Toscana, durante la quale la consigliera comunale Rosaria Migliore di Civitella in Val di Chiana è stata eletta nel coordinamento dell’organismo.

Migliore, unica rappresentante under 35 della Provincia di Arezzo per Forza Italia in questo ambito, entra a far parte del gruppo di giovani amministratori chiamati a promuovere iniziative e politiche innovative per i territori toscani.

La nomina sottolinea il suo impegno nella valorizzazione delle istanze locali e nella costruzione di un dialogo costante tra istituzioni e nuove generazioni.

«Il ruolo dei giovani amministratori è cruciale in un momento storico segnato da disaffezione e distacco dalla politica, specie a livello locale – ha dichiarato Rosaria Migliore –.

Le sfide che ci attendono, sempre più complesse, richiedono impegno, competenza e una visione capace di coniugare innovazione e radicamento sul territorio. Il mio obiettivo è lavorare per dare voce alle esigenze delle comunità, affrontando criticità e promuovendo soluzioni concrete».

La nomina della consigliera Migliore rappresenta un riconoscimento dell’attività svolta da Forza Italia nella formazione di una classe dirigente giovane e dinamica, pronta a interpretare i bisogni dei cittadini e a guidare il cambiamento.

L’impegno del partito si conferma orientato alla crescita di professionalità politiche che uniscano esperienza e capacità. «Esprimo grande soddisfazione per l’elezione della consigliera comunale Rosaria Migliore nel coordinamento di Anci Giovani Toscana> dice il Segretario Provinciale di Forza Italia Arezzo, Bernardo Mennini.

Un risultato che premia l’impegno costante, la competenza e la dedizione che Rosaria ha sempre dimostrato al servizio della comunità di Civitella in Val di Chiana e dell’intera Provincia di Arezzo.

La sua capacità di coniugare professionalità, sensibilità istituzionale e attenzione alle esigenze dei cittadini rappresenta un esempio virtuoso per tutta la nostra classe dirigente.

Un riconoscimento meritato, che onora Forza Italia e rafforza la nostra presenza nei territori con una prospettiva giovane e innovativa. Un ringraziamento sentito va al Gruppo Giovani di Forza Italia Arezzo, guidato con passione da Alessia Paola Salvi, e al Coordinamento Regionale Toscano, diretto da Matteo Scannerini.

È grazie al lavoro di squadra ed alla condivisione di valori comuni che possiamo costruire percorsi di crescita per amministratori capaci e preparati, pronti a rappresentare le istanze delle nuove generazioni».