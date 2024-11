Fortezza del Girifalco. Il Bastione di Sant’Egidio adesso ha una nuova vita

Un portato a compimento. La Fortezza del Girifalco recupera un nuovo spazio. Si tratta del Bastione di Sant’Egidio. Sono appena terminati interventi di restauro e riuso dell’area e ieri è stato inaugurato alla presenza del sindaco Luciano Meoni, del presidente dell’associazione Onthemove Nicola Tiezzi, dell’architetto progettista Lorenza Carlini e di un gruppo di studenti in visita nel nuovo ambiente. Il progetto è stato realizzato con il contributo di "Spazi Attivi 2022", bando della Fondazione CR Firenze per percorsi di rigenerazione urbana del territorio.

L’amministrazione di Cortona e l’associazione Onthemove che gestisce per conto del Comune la Fortezza, hanno partecipato al bando di finanziamento promosso dalla Fondazione CR di Firenze. 80 mila euro il costo complessivo dell’intervento che sono stati coperti in parti eguali con il finanziamento della Fondazione e del Comune di Cortona. Gli interventi hanno permesso la riqualificazione e il restauro della scala interna ed esterna di accesso al Bastione Sant’Egidio, oltre al restauro conservativo dell’ambiente interno, all’installazione di nuova illuminazione e al potenziamento all’area antistante il bastione per le persone con difficoltà motorie. "Torna accessibile e fruibile un altro gioiello della Fortezza del Girifalco", conferma con soddisfazione il presidente di Onthemove Tiezzi. "Ricordo quando abbiamo iniziato a gestire la Fortezza, nel 2015. La metà nord del complesso era ricoperto di rovi con i bastioni in rovina, sconosciuti anche alla maggior parte dei cortonesi.

Sono quindi particolarmente fiero di questo traguardo raggiunto da Onthemove, aver avviato un percorso di riqualifica e aver reso visitabili e fruibili spazi rimasti preclusi per secoli. La nostra attività di progettazione non si ferma e speriamo di poter reperire ulteriori risorse per la sistemazione della copertura, delle facciate e degli infissi del Mastio centrale. Questo sarebbe un intervento estremamente strategico che permetterebbe attività e anche nei mesi invernali". Non è la prima volta che la Fortezza beneficia di aiuti economici di questo tipo. Negli anni scorsi con un analogo finanziamento, era stato possibile restituire alla collettività alcuni ambienti del bastione San Giusto che si trova anch’esso alla base della fortificazione. Anche il primo cittadino ha espresso la sua viva soddisfazione per la progettualità portata a compimento.

"La Fortezza del Girifalco è sempre più accessibile e sempre più in grado di ospitare eventi, appuntamenti e incontri - dichiara il sindaco di Cortona Luciano Meoni - voglio ringraziare la Fondazione CR Firenze per aver creduto in questo progetto che oggi compie un ulteriore e significativo passo. Nel 2025 festeggeremo la 15esima edizione del Festival Cortona on the Move e questa ulteriore apertura credo che arrivi in un momento opportuno, ringrazio l’associazione culturale che gestisce questo polo storico culturale. Il lavoro di riqualificazione di questo importante patrimonio prosegue grazie al nostro impegno e quelle capacità progettuali di squadra di cui ancora abbiamo dato dimostrazione". La Fondazione Cr Firenze ha ribadito che questo recupero "concretizza l’obiettivo che la Fondazione, ovvero quello di restituire alla comunità dei luoghi rigenerati".