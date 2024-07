Formigli e Massini in Fortezza: "Il pianeta affonda come il Titanic"

"Questo spettacolo citando la tragedia del Titanic allude al fatto che siamo di fronte a un enorme caso di rimozione collettiva del tema del clima, si tende ad additare ad altro il cambiamento climatico e ci si ritiene non responsabili di ciò che sta accadendo. Lo spettacolo cerca di contrastare questo pensiero attraverso il racconto di storie dalle quali si spera possa nascere un nuovo tipo di sensibilità. Il racconto di grandi tragedie dall’Ilva alla crisi climatica in Africa, cercheranno di far capire che la grande trasformazione del clima è facilmente attribuibile all’opera dell’uomo -spiega Corrado Formigli - Stefano Massini da grane narratore racconterà storie di persone e Corrado Formigli farà il giornalista, racconterà la sua intervista a Greta Thunberg, i suoi reportage in Africa e alcune interviste impossibili a personaggi che non ho potuto intervistare come l’ultimo uomo sopravvissuto sulla terra a causa della crisi climatica". Eventi climatici senza precedenti si stanno infatti abbattendo sul pianeta terra, gridando un’emergenza che non è più negabile. Tifoni distruttivi, incendi indomabili e la colonnina di mercurio che ormai abbatte record anno dopo anno, in una vera e propria escalation. Stasera alle 21 il Tony Award Stefano Massini e Corrado Formigli, conduttore di Piazzapulita dal 2011, portano sul palco dell’Estate in Fortezza 2024 “Titanic”, spettacolo che stila le dieci regole per salvarci dal naufragio creando l’occasione per un incontro tra diversi linguaggi, ovvero giornalismo, storytelling e musica. Ad accompagnare il duo l’orchestrina che continua a suonare mentre il pianeta affonda, composta da Tazio Aprile alle tastiere, Luca “Roccia” Baldini al basso, Massimo Ferri alla chitarra e al bouzouki e Mariel Tahiraj al violino.

Angela Baldi