Forme - Oltre i tuoi occhi la mostra alla Casa dell’Energia

Sta per aprire i battenti la mostra Forme - Oltre i tuoi occhi: venerdi 5 gennaio alle ore 18 appuntamento presso la Casa dell’Energia di Arezzo. Forme è l’ottavo appuntamento della rassegna annuale "Oltre i tuoi occhi". Mostra itinerante in memoria di Anna Maria Zurli.

Trainati dall’architetto Andrea, figlio di Anna Maria, i familiari Luciano, Giusy, Gianni, Tiziana ed i nipoti Luca e Giacomo hanno fatto propria l’iniziativa coinvolgendo anche l’AIL - Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mielomi. La famiglia Zurli ha deciso, infatti, di dedicare un progetto espositivo continuativo con cadenza annuale, nel giorno del suo compleanno, al ricordo di Anna Maria, scomparsa per un linfoma nel 2016.

Il progetto vuole offrire spunti di riflessione ed emozioni e sublimare il ricordo di persone care attraverso le Arti.

L’inaugurazione ci sarà venerdì 5 gennaio alle ore 18 alla Casa dell’Energia in Via Leone Leoni 1, ad Arezzo. Ad esporre in questa mostra saranno gli artisti: Luca Cacioli, Giacomo Lazzeri. Tiziana Mudu, Silvia Peruzzi, Cesare Dragoni, Caterina Montanelli, Andrea della Bartola.