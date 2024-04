Formazione per operatori turistici

CASENTINO

Conoscere, comunicare e valorizzare il patrimonio culturale del Casentino, fornendo agli operatori, che a vario titolo lavorano nel settore turistico del territorio, le conoscenze necessarie per coinvolgere il viaggiatore in visita, con notizie chiare ed interessanti, in un’esplorazione consapevole. Un’opportunità per arricchire le competenze degli operatori del settore che, attraverso una serie di incontri e visite guidate, hanno avuto modo di acquisire una maggiore conoscenza del patrimonio turistico a disposizione. Gli incontri formativi che hanno fatto tappa in diversi comuni della vallata, proseguiranno martedì dalle 15,30 fino alle 18 nel comune di Chiusi della Verna, dove ci sarà un momento di confronto con i tour operator specializzati nell’incoming. Nel corso della giornata verrà affrontato il tema dell’intermediazione turistica e di come rapportarsi con le agenzie di viaggio: un confronto dedicato al networking tra i partecipanti per favorire lo scambio di idee ed esperienze con una sessione di domande e risposte per valutare lo stato dell’offerta turistica del territorio.

Seguirà un focus specifico per favorire la divulgazione delle attività nelle varie stagioni turistiche del territorio, per favorire e promuovere una destagionalizzazione dell’offerta. La giornata conclusiva del Gran Tour del Casentino, sarà il 18 aprile nel comune di Talla dalle 16 alle 18 con un confronto riguardo le escursioni e i percorsi nella natura, per far conoscere una tipologia di vacanza diversa, immersi nei boschi del Pratomagno.

S.D.