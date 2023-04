Formazione digitale per aiutare i cittadini

Anche il sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli, in qualità di responsabile Anci Innovazione, ha partecipato in Regione Toscana alla preparazione del lancio del progetto sui Centri di facilitazione Digitale, punti di accesso fisici che forniscono ai cittadini formazione sia di persona che online sulle competenze digitali al fine di supportare efficacemente la loro inclusione digitale. Il primo cittadino ha fattivamente cooperato alla stesura dei bandi apportando modifiche e dando alcune idee operative. "Ho voluto fornire due spunti che poi sono stati recepiti positivamente nel bando – dice Vagnoli – ovvero seguire la distinzione in ambiti turistici della Toscana e collocare almeno tre centri in ogni ambito e spingere sulla collaborazione con il terzo settore che a mio avviso potrà far decollare in maniera importante il progetto".