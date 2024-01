Fontanelli nelle scuole e nella Casa Famiglia

Grazie alle percentuali positive della raccolta differenziata Foiano beneficia di un bando che ha portato all’installazione di 11 fontanelli in tutte le scuole del territorio comunale, dagli asili nido fino alle scuole medie, con aggiunta anche della casa-famiglia. Il bando è stato promosso da Ato Toscana Sud finalizzato a premiare i comuni che abbiano conseguito i migliori risultati nella raccolta differenziata relativi all’anno 2021-2022. Foiano, con un incremento del 22,65%, risulta il comune aretino con il più alto incremento e questo ha dato la possibilità di intercettare il finanziamento di 16 mila euro per progetti legati al riciclo e alla sostenibilità ambientale. "Abbiamo presentato questo progetto, dichiara Jacopo Franci vicesindaco ed assessore all’ambiente, con l’obiettivo di garantire sempre dell’acqua a disposizione nelle scuole e diminuire l’utilizzo della plastica". Per le scuole superiori il comune ha in cantiere un nuovo progetto che verrà inserito a bando. "Non ci fermiamo a questo ma andiamo anche oltre, tanto che nei plessi che utilizzano la mensa verranno ricollocate le brocche con l’acqua dei fontanelli al posto delle bottiglie classiche di plastica", conferma ancora Franci.