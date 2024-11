Fondi per le attività ricreative e sportive. Ecco i progetti premiati con i contributi

"Urban Contest -The Other Side of Art" di Progetti per la danza, "T.A.F. Tuscany Aerial Festival" di Contraerea e "Ricreando oltre il Suono"di Le 7 note. Sono i primi tre classificati nella graduatoria autunnale dei contributi per le attività ricreative e sportive destinate ai giovani. "Parliamo – ha ricordato l’assessore Scapecchi – della parte ‘autunnale’ del bando che complessivamente destina 45mila euro. Di questi, ne abbiamo impegnati 30mila in estate e adesso tocca ai restanti 15mila. Da giugno a settembre abbiamo dato vita a tantissimi eventi e iniziative, da novembre a Natale replicheremo grazie alla vitalità delle realtà associative locali e all’attenzione che l’amministrazione comunale riserva loro, stimolandone e finanziandone la creatività. Complimenti ai primi tre classificati, ma complimenti a tutti i selezionati che riceveranno un contributo". "Urban Contest - The Other Side of Art" si sviluppa nel weekend dal 15 al 17 novembre a Villa Sever, i primi due giorni, e al teatro Tenda la domenica. Protagonista la cultura hip hop. Aperto dai bambini di 6 anni ai giovani di 35 anni e oltre, ha come obiettivi aggregazione e inclusione sociale, con momenti anche di sana competizione e puro divertimento. Sempre però all’insegna del rispetto reciproco. "T.A.F. Tuscany Aerial Festival" nasce come format che abbina formazione e divulgazione delle pratiche sportive e artistiche legate al mondo del circo sociale e della danza aerea. "Ricreando oltre il Suono" fino praticamente a Natale sarà alla Casa della musica in piazza Grande e alla scuola di musica al Pionta. Fulcro del progetto la sensibilizzazione dei più giovani alla cultura.