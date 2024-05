Foiano, sessantenne grave dopo un incidente: trasportato in ospedale con il Pegaso

Foiano della Chiana (Arezzo), 19 maggio 2024 – Un uomo di sessant’anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto in località Molin Nuovo a Foiano della Chiana per incidente stradale. Coinvolta una sola vettura, quella guidata dal 60enne che è stato trasportato in codice 3 (rosso) all'ospedale Le Scotte con Pegaso 1. Attivati ambulanza infermierizzata della Misericordia di Sinalunga, la Misericordia di Lucignano, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.