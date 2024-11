Focus sui centri storici. Come valorizzarli

Si parlerà dei centri storici, di come viverli, tutelarli e valorizzarli oggi pomeriggio a Montevarchi in occasione di un convegno organizzato dal Pd cittadino a 50 anni dalla Commissione Franceschini". Appuntamento alle 16,30 alla Casa del Popolo di via Ammiraglio Burzagli. "Parleremo di luoghi ricchi di storia e cultura che oggi più che mai necessitano di cura e valorizzazione", hanno sottolineato gli organizzatori. Ospiti la professoressa Mariella Zoppi e l’architetto Massimo Gregorini, che faranno una riflessione profonda sul valore dei nuclei originari e sulle azioni necessarie per preservarli e renderli attrattivi e funzionali per le generazioni presenti e future. "I centri storici - ha ricordato il Pd - sono un patrimonio inestimabile, ma anche uno spazio quotidiano, da vivere e da cui trarre ispirazione e benessere". Non è quindi mancata una critica all’amministrazione Chiassai. "Purtroppo a Montevarchi sembra essersi perso il gusto di prendersi cura del nostro cuore cittadino - ha detto il Partito Democratico - Vogliamo invertire questa tendenza, dando spazio alla discussione e all’ascolto, per costruire insieme un’idea condivisa di centro storico come luogo attivo e attrattivo per tutte e tutti. L’incontro sarà il primo di una serie di appuntamenti aperti alla cittadinanza, con l’obiettivo di raccogliere idee, opinioni proposte. Solo con il contributo di chi vive e ama Montevarchi potremo immaginare un centro storico che sia davvero al passo con i tempi, senza dimenticare le proprie radici", ha concluso il Pd. La Commissione d’indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio, presieduta dall’onorevole Francesco Franceschini, fu istituita il 26 aprile 1964, su proposta del Ministero della Pubblica Istruzione. Operò fino al 1967 con un’attenta indagine riguardo al censimento e alla stato dei beni culturali in Italia.